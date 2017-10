Vážený pane Hrdličko, vy těmi „slimáky“ neotvíráte debatu. Vy mluvíte jako nacisti

Pan Hrdlička, místní to zastupitel za ČSSD, se v obecním zpravodaji nechal slyšet, že slimáci (chichi, haha, to jako muslimové) se chystají zničit naše krásné zahrádky.

Tak nám v bohunickém zpravodaji vyšel sloupek pana místostarosty. Pan místostarosta, předpokládám, že ve víře ve vlastní vtipnost, v něm píše, že „slimáci“ nyní sice hodně ničí, ale co víc, musíme myslet i na to, co zničit mohou v horizontu několika málo let. Také chtějí ovládnout svět, zakládají své kolonie, tudíž je nutno s nimi včas bojovat. (Plnou verzi najdete zde.)

Vzhledem k tomu, že pan místostarosta se nijak nebránil přímočaré interpretaci „slimák = muslim“, není třeba tu uvažovat na téma, jak by ona malá slizká zvířátka asi tak mohla vládnout planetě a jakým způsobem je nejlépe zlikvidovat, tedy zda použít chemikálie, či je prostě napichovat bodcem.

Je však třeba konstatovat, že takové přirovnání je v duchu nejlepších tradic antisemitské propagandy. Pokud by někdo věnoval tomuto tématu méně času než já: antisemitská propaganda s oblibou zobrazovala Židy nejen jako cizorodý prvek v těle našich chrabrých evropských národů, ale také jako vši (v našem kožichu), parazity, nemoc (našeho jinak ovšem silného těla) nebo třeba – v propagandistickém majstrštyku Der Ewige Jude – jako potkany. (Ku zhlédnutí zde, doporučuji jako komplet, nicméně pasáž zobrazující šíření Židů a analogické šíření potkanů od 13:46.)

(Jistě není udržitelné tvrzení, že používání podobných přirovnání bylo nacistickým vynálezem, tuto starší tradici pouze radostně přejali a v hojné míře aplikovali. Nelze si proto na ně a na jejich konečné řešení nejrůznějších otázek při spatření takového výroku nevzpomenout. Bohužel.)

Je také třeba konstatovat, že tvrdí-li pan Hrdlička, že chtěl pouze „otevřít diskusi“, činí tak sice v duchu pana prezidenta, který má také ve zvyku otvírat diskuse silnými výroky, avšak:

Jde poněkud s křížkem po funuse, diskuse o islámu se v této republice na nejrůznějších úrovních vede již několik let. Nemohu se tedy ubránit dojmu, že spíš než o otevření diskuse se mu jedná o naskočení do rozjetého vlaku, aby na planém vlastenčení (které bych ráda odlišila od vlastenectví, jež se nepotřebuje definovat urážkami jiných) posbíral nějaké ty bodíky, tolik potřebné v následujících volbách.

Diskuse – a to je možná podstatnější než rozkrývání politických motivů – se neotvírá tím, že řekneme „ty špíno, my tě potřeme“. Tím se otvírá něco úplně jiného, pane místostarosto. Ve vypjatějších situacích dokonce i kudly v kapse, doporučuji tedy takovou praktiku zvážit ještě před započetím dialogu.

* Všem mým laskavým čtenářům, kteří si přijdou zadiskutovat: nemluvím tu o problému uprchlictví, migrace nebo integrace (zdařené ani nezdařené). Ani slovem je nezmiňuji, a tak se ani tentokrát nedozvíte, jaký mám na tyto závažné otázky názor. Mluvím o tom, že sloupek pana místostarosty, českého politika, byl naprosto nehorázný. Mluvím o tom, že s halasným pokřikem o hnusné politické korektnosti (jejíž některé výhonky nepopiratelně jsou absurdní) zapomínáme mluvit o slušnosti a o tom, že některé věci jsou – nebo by měly být – v civilizované společnosti, za niž se tak rádi pokládáme, nepřijatelné.

** Ráda bych na tomto místě ještě poděkovala panu Zaorálkovi, který řekl: „Kdokoliv se vyjadřuje hanlivě a nenávistně vůči určitému etniku či národnosti a degraduje lidi tím, že o nich mluví jako o slimácích, šíří tím nenávist v ČR, zvyšuje bezpečnostní riziko, a škodí tak naší zemi i jejím lidem. Takový člověk nemá místo v ČSSD.“

Nevím, jestli má pan Hrdlička mít místo v ČSSD. Vím jen, že jsem ráda, že tato slova zazněla jasně a čistě.